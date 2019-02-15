Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Münbiç için verilen sözler hala tutulmadı. Terör örgütleri Münbiç'teki yerlerini terk etmeli.

Soçi zirvesi çok çok verimli, çok çok faydalı oldu. İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız.

Trump'ın Suriye mesajı

Trump'ın biliyorsunuz bir para talebi var. Bu talebin kongreden çıkması gerekiyor. Henüz çıkmış değil. DEAŞ'ı adeta 24 saat içerisinde temizleyeceğini Sayın Trump iddia ediyor. Bu olur mu olmaz mı ayrı bir konu. Zaten DEAŞ'tan orada ne kaldı ki?

Acaba Demokratları yanıma alabilir miyim anlayışı da olabilir diye düşünüyorum. Tabi yarınki açıklamada diyecektir ki "DEAŞ'a karşı zaferi kazandık." Yani bir zafer ilanı olabilir.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor