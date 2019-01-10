Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rahmetli Menderes müzikte de yasakları kaldırarak milletin adamının olduğunu göstermiştir.

Ödül vereceğimiz sanat kurumunun başına emin Ongan’ın eklenmiş olmasını refa örneği olarak adlandırıyorum. Ara güler, gerçek bir beyfendiydi.

Uluslararası alanda bayrağımızı temsil eden kültür sanat insanlarının her birini tebrik ediyorum

Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa ortak değerlerin yaratılması zordur. Gelişmiş bir mimari anlayışı yoksa özgün kimlik yansıtması beklenemez.

Kültür sanata önem veren devletler tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine nail oluyor.

Sadece maddi varlıklarla hüküm süren toplumlar tarihte kalıcı izler bırakamadı.

Bize düşen görev devraldığımız medeniyet hazinesine yaraşır şekilde davranmak.

Ayrıntılar geliyor...