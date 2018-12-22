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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:13
Başkan Erdoğan konuşuyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Ayrıntılar geliyor...

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:13
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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