Başkan Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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