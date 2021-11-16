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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 14:31:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.

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