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Siyaset Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:05:00 - 2021-10-27 12:06:15

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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