Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Kılıçdaroğlu’nun çıkışı FETÖ’cü teröristleri cesaretlendirdi: Vatanseverlere yönelik kirli kampanyalar başlattılar!
TBMM'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli çağrı: Nesil soykırımı yapan eşcinsel sapkınlık, terör suçu sayılmalı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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