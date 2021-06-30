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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:17:00 - 2021-06-30 12:54:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bu ülkede her dönemde iktidarla muhalefet partileri arasında çekişmeler, görüş farklılıkları yaşanmıştır. Ama bu defa bambaşka fotoğraf var.

Dışarıdan ve içeriden bir takım sözler aldığı anlaşılan CHP ahlaksız bir şekilde bizi hedef alıyor, ülkenin demokrasisine ekonomisine kat ediyor.

Türkiye 2023'e yaklaştıkça partimize, ülkemize yönelik saldırıların giderek artacağı anlaşılıyor.

Siyasi müsilaj

CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü iftirayı milletimiz üzerine yağmur gibi yağdırmaktadır. Ülkesini her tarafı suç kaynayan bir yer olarak gösterecek kadar kedini kaybetmiş bir ruh haliyle karşı karşıyayız."

Kanal İstanbul açıklaması

Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa ne yasa ne devlet adabı tanıdıklarını, millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Biz iktidar olduk, bizden önceki borçlanmaları ödemedik mi? Ödedik, ödüyoruz. Niye? Devlet budur da onun için ama bunlar devlet değil zillet.

Biz Kanal İstanbul dedik onların çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Yorumlar

ali

Ulkeye yapilan en buyuk kotuluk CIDDI LIAKATLI, DURUST, HAYIRDA VE HIZMETTE YARISACAK PROJELER URETEN, DEVLETI YONETECEK ERDEME VATAN-MILLET SEVGISINE SAHIP, "BAGIMSIZLUK KARAKTERIMDIR""VATANINI EN COK SEVEN VATANA EN IYI HIZMET EDENDIR", diyen Ataturke jAyik, ANTIEMPERYALIST, YALAN SOYLEMEYEN DURUST VE UTANMA DUYGUSU OLAN KISILERDEN OLUSAN CIDDI HUKUMEY ALTERNATIFI OLAN BIR YERLI -MILLI MUHALEFET BOSLUGU ULKEMIZIN 3N BUYUK SORUNUDUR
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Nuri Karadeniz

"İt ürür kervan yürür' atasözünün sosyal deneyimini Kılıçdaroğlu başarılı bir şekilde uyguluyor. Yalnız ses telleri çok yıpranmış olacak...
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