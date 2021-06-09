Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
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Kemal Kılıçdaroğlu utanır mı? Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukların anneleri: HDP'liler kandırdı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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