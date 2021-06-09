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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 12:06:00 -

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

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