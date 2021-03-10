Başkan Erdoğan konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dün hem siyasi tarihimiz hem de ülkemiz açısından önemli bir günün yıl dönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekiliyle açık ara birinci parti çıkıp iktidara gelmişti. Ancak iktidar iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğumuz için maalesef Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan sayın Deniz Baykal'ın sergilediği duruşla Meclis'te yapılan değişikliğin ardından bu yasağımız kaldı. Siirt'teki seçimin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003 tarihiyle Meclis'teki yerimizi aldık, ardından da başbakanlık görevini üstlendik. Bu hadise, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.

Çalışmaları sürdüreceğiz

2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz.

Türkiye istiklal mücadelesi veriyor

Mehmet Akif'in ömrünün son günlerinde dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Türkiye'nin son 7-8 yıldır istiklal mücadelesi verdiği gerçeğini anlamak istemeyenlere Rabbimden hidayet niyaz ediyorum.

CHP'ye rezerv tepkisi

Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası'nda.

Ayrıntılar geliyor...