Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dünyada halkının Kurtuluş Savaşı'nı bizzat yürüten, yeni devletini bizzat kuran, hizmete devam eden pek az Meclis vardır. Böyle bir Meclis'e sahip olmakla ne kadar övünsek azdır. TBMM'yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Reform paketimizin çatısını oluşturan yeni Anayasa teklifimizi Kabine toplantımızın ardından milletimizle paylaştık. MHP'nin de olumlu bakmasıyla Türkiye tarihinde ilk defa sivil anayasa hazırlama şansına sahip olmuştur.

Darbelere çanak tutan anayasaların ruhuna sinen çarpıklık tüm çalışmalara rağmen giderilemedi. İktidarımızın ilk dönemlerinde nice demokrasi ayıpları ile karşı karşıya kalmıştık.

Ayrıntılar geliyor...