  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:03:00 - 2021-02-03 14:29:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongresinde açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP, 7/24 açık bir yalan partisine, başındaki zat da 7/24 yalan söyleyen bir adamcağıza dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili yaptığı açıklamalara baktığınız zaman, terör örgütünün temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları veya kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor.

"Öğrenci değil terörist"

Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?

Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır.

Ateşi suyla, yalanı hakikatle söndürebiliriz. Seçim gününe kadar sahada adım atmamış tek karış yer, gönlünü kazanmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar koşturacağız.

Yeni anayasa

Yeni sivil anayasa yapmalıyız. Cumhur İttifakı olarak öncülük edeceğiz.

Herkesi yeni anayasa çalışmalarının içinde görmek istiyoruz. Yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği büyük değişimlerin, ülkemizin önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini kolaylaştıracağına inanıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'dan "istifa" açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, marjinal örgütler ve CHP'lilerin kendisine yaptığı istifa çağrıları hakkında açıklama ya..
Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...
Ekonomi

Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Dünyada etkili olan koronavirüs nedeniyle piyasalardaki belirsizlik devam ederken dolar ile ilgili çarpıcı bir tahmin geldi. Uzmanlar, bazı ..
İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler
Dünya

İsrail, Türkiye’nin komşusuyla ilgili tedirgin eden açıklamayı yaptı: 6 ay içerisinde nükleer silah üretebilirler

Suriye ve yakın bölgelerde İran ile büyük bir çatışma ortamında bulunan İsrail, Tahran yönetiminin tek bir nükleer silah yapmak için gerekli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay