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Siyaset Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 il kongresine video konferans ile katılım sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 14:27:00 - 2021-01-27 14:49:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongrelerinde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti olarak bugünlere milletimizin aziz duası yanında, dava erlerinin çabalarıyla geldik. 18 yıllık iktidarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Her türlü zorluğa, yokluğa rağmen yolumuzdan dönmedik. İmkanlarımızı seferber ederek, insanlarımızı ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık. 81 vilayetimizin hepsine mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Vatandaşlarımızın tamamını Türkiye ortak paydasında buluşturan bir yapı olduk.

AK Parti'nin bu başarısını görmek istemeyenler hep başka yerlere baktılar. milletle gönül bağı kurmak yerine, Stockholm Sendromu diyerek milleti aşağıladılar. Kömürcü, makarnacı, takunyalı, göbeğini kaşıyan adam dediler. İçlerinde biriktirdikleri kini ortaya saçtılar. CHP Genel Başkanı'nın yaptığı gibi toplumumuzun farklı kesimlerini tehdit etmeye başladılar. Hemen her gün bir CHP yöneticisi tarafından ülkesi ve milleti için ter dökenler militan yaftası vurularak hedef tahtasına konuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun militan açıklaması

Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.

CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi.

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