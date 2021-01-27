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Gündem Başkan Erdoğan konuşuyor
Gündem

Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:08:00 - 2021-01-27 12:31:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır.

Elazığ'da 8 bin deprem konutunu sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar 20 bin konutu tamamlayacağız.

Uzaya gönderilen Türksat 5-A uydumuzun mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Uydumuz yörüngesinde yolculuğa devam ediyor.

Yeni reform paketlerini yakın zamanda Meclis'in takdirine sunmaya başlayacağız.

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