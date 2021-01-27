Başkan Erdoğan konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
AK Parti'nin girdiği her seçimden güçlü çıkmasının sırrı milletle kurduğu bağdır.
Elazığ'da 8 bin deprem konutunu sahiplerine teslim ettik. Yaz aylarına kadar 20 bin konutu tamamlayacağız.
Uzaya gönderilen Türksat 5-A uydumuzun mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Uydumuz yörüngesinde yolculuğa devam ediyor.
Yeni reform paketlerini yakın zamanda Meclis'in takdirine sunmaya başlayacağız.