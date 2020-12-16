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Siyaset Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:12:00 - 2020-12-16 14:19:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Açıkkuyu-Alayhan arasındaki ikinci kesimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Toplam uzunluğu 330 kilometreye varan otoyolu Eylül ayı başında hizmete açmıştık. Yolun tamamını devreye almış oluyoruz.

Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol mümkün hale gelmiştir. 4 saate varan seyahat süresi artık neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecektir. Yılda 1.6 milyar liranın üzerinde ekonomiye katkısı olacaktır. Bozkırı yeşile döndürüyoruz.

Akıllı yol olarak tasarlanması diğer yollardan farklı özellikler öne çıkarıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Sağlık alanında dev adımlar atıp, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ulaştırma yatırımlarında da Türkiye'yi çağ atlatıyoruz. İnşallah Cumartesi günü de Kuzey Marmara Otoyolu'nu açacağız. Bu mutlulukları milletimizle paylaşacağız.

Salgın nedeniyle işleri azalan esnaflarımıza önceki gün açıkladım. Kamu arazilerini kullanan turizmcilerimiz için de 1 milyar liraya yakın erteleme getirdik. KDV ve stopaj vergilerinin sürelerini de uzattık. Kısa çalışma gibi destekleri zaten sürdürüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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