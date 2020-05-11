Başkan Erdoğan açıkladı: 4 günlük sokağa çıkma yasağı geldi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 7. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantıda, Corona virüs tedbirlerinin normalleşme süreci ile ilgili yeni adımlar karara bağlanacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı kararları alındı.

Başkan Erdoğan toplantının ardından ulusa seslendi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler:

Koronavirüs salgınında Batı ülkelerindeki en büyük dramlar huzurevlerinde görülmüştür. Türkiye her zaman olduğu gibi yine kimsesizlerine ve yaşlıların sahip çıkmıştır.

Yaşlılarımıza ilave destekler sağlamaya devam ettik. Evde bakım hizmetleri evlerinde karşılandı. Vefa Sosyal Destek Grupları yardımıyla 5 ilyon yaşlımıza ulaşıldı.

146 bin Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi kardeşimize teşekkür ederim. AK Parti, MHP ve CHP'den Vefa Sosyal Destek Gruplarına destek verildi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan destekler 2 milyar lirayı bulmuştur.

"Yeni bir düzene geçildi"

Ülkemizdeki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 10 Mart'tan 2 ay geçti. Salgının küresel düzeyde yeniden yapılanma arayışlarının kapılarını araladığı bir süreci yaşıyoruz. 83 milyon hep birlikte verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz. İyileşen hasta sayımız toplam test sayımız katlanarak artıyor. Vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Bu güzel tablo bize salgın sürecindeki bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltarak hayatı normale döndürmeye yönelik adımları atmaya başladık. Dünya ile birlikte ülkemizde de hayatımızı belirli kurallara riayet ettirerek devam ettirmek zorunda olduğumuz yeni bir döneme girdik.

Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkeler salgını kontrol altına alırken bazı ülkelerde salgın tüm hızıyla sürüyor, bazılarında yeni başlıyor. Maske kullanım, fiziki mesafeyi koruma, temizliye riayete uygun yeni düzene girmemiz gerekene işaret ediyor bize bu tablo.

"Maske takılacak"

Açık ve kapalı mekanlarda gereksiz bir şekilde bulunanlar, zaruri işi olmadan dışarı çıkanlar virüsü beslemeye devam ediyorlar. Maskesiz olarak evin dışına asla adım atmayacağız. İşyerinde, sokakta, markette fiziki mesafeyi koruyacağız.

"Tamamen eski günlere geri dönmüyoruz"

Herkes bilmeli ki tamamen eski düzene geçilmiyor. Eski günlere dönmüyoruz. Esnaflarımıza iş dünyamıza çarklarını çevirebilecek alan açmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın evlerine ekmek götürmeleri için bu döneme geçiyoruz. Tedbirler gerektiğinde genişletilecek, gerektiğinde sınırlandırılacaktır.

"Başakşehir Hastanesi Abe ile açılacak"

Yeşilköy ve Sanacaktepe hastanelerimiz ile Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin açılışı da kısa süre içinde yapılacak. Türkiye gıpta ile bakılan bir yerde duruyor.

Başakşehir Hastanesi 21 Mayıs'ta Japonya Başbakanı Abe'nin katılımıyla açılacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün

24 ilde 16,17,18,19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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