Başkan Erdoğan, Köln Camii'nin açılışında Kur'an'ı Kerim okudu
Almanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Köln Camii'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Erdoğan, açılışın ardından Kur'an-ı Kerim okudu.02 Ekim 2018 Salı 07:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın ardından Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Erdoğan, Almanya ziyareti kapsamında Köln'de inşa edilen Avrupa'nın en büyük camiinin açılış törenine katıldı.
Kur'an-ı Kerim okudu
Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, açılışın ardından camiden Kur'an-ı Kerim okudu.
O anlarda vatandaşların telefonları kayıttaydı.
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