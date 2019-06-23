Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'dan ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını takip etmek amacıyla Kısıklı'dan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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