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Siyaset Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'a seslendi: İkincisi geliyor gidersin
Siyaset

Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'a seslendi: İkincisi geliyor gidersin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ikinci nükleer enerji santrali müjdesini vereceklerini söyledi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Hayatında sen nükleer enerji santrali görmedin, bilmiyorsun. Bak bay Kemal. İkincisi geliyor, gidersin" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 14:22:00 - 2022-02-02 14:57:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemizi tamamen kendi modeliyle, gücüyle, programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisine sokacak yeni bir atılımın içindeyiz.

Operasyon mesajı

İnlerine gireceğiz dedik girdik, girmeye devam edeceğiz. Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık ve bu hedeflerle birlikte hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadı.

Akkuyu uzak değil

(Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki) Hayatında sen nükleer enerji santrali görmedin, bilmiyorsun. Bak bay Kemal yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor. 100 bin megavata Türkiye'nin enerjisini çıkaran iktidar biziz.

Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün.

Ayrıntılar geliyor...

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