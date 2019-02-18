Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
18 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Haftanın Özeti
www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
YORUM YAZ