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Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor

Başkan Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
Başkan Erdoğan Isparta'da konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:01
  1. Isparta
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