0553 313 94 23

Terfi ve atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete'de yer alan kararnamede Jandarma Genel Komutanlığı'na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin kararlar yer aldı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:03
Terfi ve atamalara ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yer alan Atama Kararına göre, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, 30 Ağustos 2019'dan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 2 tümgeneral ve 16 tuğgeneral çeşitli görevlere atanırken, 29 jandarma kıdemli albay ile 1 jandarma albay ise il jandarma komutanlıklarına uygun görüldü.

Karara göre, 2 jandarma kıdemli albay ve 2 kurmay kıdemli albay da tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 08:03
  1. Manisa
  2. Konya
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. atama
  5. terfi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne hareketli başladı! İşte rakamlar
    1. Dolar güne hareketli başladı! İşte..
    2. Başkan Erdoğan imzaladı: Kritik atama..
    3. Afganistan'da kadın polislere silahlı..
    4. Bakan açıkladı: Hedef 1 milyar dolar
    5. Endonezya'da ırkçılık karşıtı..
    6. Erdoğan, o belgesel için şiir okudu
    7. 29.08.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. PKK-İsrail işbirliği deşifre oldu!
    9. Avustralya'da Anadoluspor çeyrek..
    10. Gün aydınlanınca korkunç manzara..
    11. Avcılar E-5’te zincirleme trafik..
    12. Avcılar'da aynı yerde iki zincirleme..
    13. GÜNCELLEME 3 - Sivas'ta HES kanalı..
    14. HES santralindeki su kanalı patladı,..
    15. Çin asıllı Avustralyalı yazarın Çin'de..
    16. Avcılar’da minibüsçülerin kavgasında..
    17. Çin askerlerinden Hong Kong'da rotasyon
    18. Fas'ta sel: 7 ölü
    19. Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi..
    20. Vali Ayhan, hastanede yaralıları..
    21. GÜNCELLEME 2 - Sivas'ta HES kanalı..
    22. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Husilerden Suudi Arabistan'daki..
    25. Sivas’ta HES santralindeki su kanalı..
    26. GÜNCELLEME - Sivas'ta HES kanalı patladı
    27. Hatay’da freni patlayan kamyon 12..
    28. Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması:..
    29. Üç madencinin öldüğü patlamada maden..
    30. Davutoğlu’cu Abdullah Başçı'dan istifa..
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Nihat Genç, Soner Yalçın’ı böyle hoplattı! “Odatv satıldı”
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası
    Suriye sınırında Amerikan oyunu! 'YPG çekildi' iddiası