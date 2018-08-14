Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi Külliye'de kabul etti.14 Ağustos 2018 Salı 14:46
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı İbadi başkanlığında heyetler arası görüşmeye geçildi.
YORUM YAZ