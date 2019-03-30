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Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI

Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI

30 Mart 2019 Cumartesi 16:05
Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde halka sesleniyor. 

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bay Kemal 9 tane seçim kaybetti koltuğu bırakmıyor. Çünkü Türkiye'de onun seçim kazanma şansı yok en azından koltuğu kaybetmeyeyim diyor. Gelin bu zillet ittifakına öyle bir tokat atın ki, bunlar bir daha belini doğrultamasın.

En zor en sıkıntılı zamanlarımızda biz size geldik. Sırtımızı el kanlı örgütlere, CHP gibi Kandil'e değil, sizlere dayadık, mutlak güç sahibi Allah'a dayadık. Ecdadımız karadan gemileri yürütmüştü, biz de Sultan Abdülmecid'in rüyası olan Marmaray'ı boğazın altında geçirdik. Avrasya Tüneli ile denizin altından araçları geçirdik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü gördük. Ama Bay Kemal bunları göremiyor

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 16:05
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bahçelievler
  4. AK Parti

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