Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI Başkan Erdoğan halka sesleniyor - CANLI

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta düzenlenen AK Parti mitinginde halka seslendi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları; Ayrıntılar gelecek...

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