Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'de Mauricio Macri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin Dönem Başkanı ve Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüştü.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Costa Salguero Fuar Alanı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.