Başkan Erdoğan: Ey CHP istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararına ilişkin, "Türkiye her türlü tedbirini alıyor, bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın." dedi.

Erdoğan, Kanal 24 ve TV 360 ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Trump'ın, Türkiye'yi GTS kapsamındaki "gelişmekte olan ülkeler" statüsünden çıkarma kararının hatırlatılarak, "Bunu ekonomik anlamda bir hamle olarak görmek mümkün mü? ABD S-400'den dolayı bir arıza çıkarır mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda gerekli cevapların verildiğini belirtti.

Olanları "sağlıklı ve samimi" bulmadığını ifade eden Erdoğan, "Bir taraftan biz Sayın Trump'la 75 milyar dolarlık bir hedef koyacağız, ondan sonra damadını Türkiye'ye göndereceksin, hem 'bu ekonomik ilişkileri görüşelim' diyeceksin. Ben de damadı kabul ettim. Bizim damatla da oturdular, etraflıca konuştular vesaire, arkasından hemen bunun olması tabii düşündürücü. Tabii büyük ihtimalle Berat Bey bu hafta içinde arar, belki kendisiyle bunları konuşacaktır. Belki de şu anda mesajlaşmıştır, bilemiyorum. Bu konuda köprü iyi çalışıyor ama bunlar yakışık şeyler değil. Sene 1974, sene 2019, böyle bir şeyin adımı atılmış, şimdi de bunun kaldırılma noktasına gelmesi doğru bir şey değil." ifadelerini kullandı.

O dönemde Polonya ve Türkiye olarak iki ülkeye böyle bir uygulama başlatıldığını anımsatan Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi bunu geri çekme, böyle bir yanlış adım atılmasını doğru bulmamız mümkün değil ama bu tür şeyler son zamanlarda Amerika-Türkiye arasında maalesef oluyor. Türkiye her türlü tedbirini kendine göre alıyor, bunlara alışığız. Bizi bunlarla kimse terbiye etmeye de kalkmasın. Bu tür terbiye etme metotlarına karşı bizim bağışıklığımız var, bunu da herkesin bilmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li bir yetkilinin, "Trump kendisini Erdoğan'a yakın hissediyor, sempati duyuyor, çok seviyor, iletişim kurmaktan keyif alıyor." şeklindeki açıklamasının hatırlatılıp, "İkili ilişkinizi nasıl görüyorsunuz? ABD'nin bu değişken tavrı, iki lider ilişkilerinde sıkıntı yaratmıyor mu?" şeklindeki soruyu Erdoğan, Trump'ın şahsına yönelik teveccüh dolu sözleri gibi kendisinin de ona karşı aynı şekilde teveccüh dolu sözleri olduğunu aktardı.

Liderler olarak ülkeler yönettiklerini ve kavga edecek hallerinin olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye sıradan bir ülke değil. 82 milyon nüfusuyla, kendi altyapısını güçlendirmiş, gelişmekte olan sanayisiyle, ileri teknolojisiyle farklı bir konumda. Kaldı ki biz S-400 konusundan F35'e varıncaya kadar, bu konulardaki attığımız adımların yanında şu anda bizim bir defa Türk Hava Yolları olarak filomuzun yarısı neredeyse Boeingdir. Filo genişliyor. Geniş gövdeli uçaklar, bunun yanında dar gövde uçaklar vesaire, 100'ü aşkın 4 sene içinde bedeli de 10 milyar doları bulacak bir alım yapıyoruz. Şimdi Türkiye bu noktada Amerika'ya bir güven içerisindeyken, Amerika'nın kalkıp da farklı bir şeyle S-400 tutturup gitmesi yanlış bir şey. Biz S-400'ü senden almayız da öbür tarafta bak Boeing'de senden alım yapıyoruz. Bunu nereye koyacaksın? Burada karşı taraftan biz aynı hassasiyeti tabii ki bekliyoruz."

- "Bizim buradan taviz vermemiz mümkün değil"

Kendine, "Biz Türkiye olarak S-400'ü neden almayalım?" diye sorduğunu belirten Erdoğan, "Biz şu anda S-400 ile ilgili bütün maliyet hesaplarını yaptık. Bunun yanında bütün operatif hareket yeteneği nedir, ne değildir bunlar üzerinde hassasiyetle durduk. Menziline bakıyoruz, 400 kilometre menzilli ve bunun 30 kilometre irtifası var. Aynı anda 36, gerektiğinde de çift batarya ile 72 hedefe bağlanabiliyor. Bütün bunlar bizim modern savunma sistemlerine ihtiyacımızın olduğu dönemde attığımız adımlardır. Biz bunu atacağız ki terörle mücadelemizi de başarılı bir şekilde verelim. Aksi takdirde biz terörle mücadelede yaya kalırız. Bizim buradan taviz vermemiz mümkün değil." şeklinde konuştu.

"Boeingle ilgili 10 milyarlık bir alımdan bahsettiniz, zora sokulursa biz de bu siparişlerden vazgeçebiliriz anlamına geliyor bu söyledikleriniz" şeklindeki değerlendirmeye ise Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda tabii doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok. Ben onun için bu şeylerin hiçbirini ciddi bulmuyorum. Şu anda bizim kendisiyle yapacağımız görüşmeler, Berat Bey'in aynı şekilde Kushner'le yapacağı görüşmeler bunların hepsi bu işi yoluna koyar, ben böyle inanıyorum." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tanzim satışlara ilişkin bir soruya da 31 Mart'a kadar bu iş yoluna girmediği takdirde bu konuda Türkiye'deki iki önemli esnaf kuruluşuyla masaya oturarak, bunu 81 vilayete yayacaklarını vurguladı.

- "Bu konuda 31 Mart belirleyici olacak"

Bazı marketlerin "Bize darbe vuruldu" dediğini belirten Erdoğan, "Ne darbesi vuruldu? Bugün marketlerde 250 üründen tutun 650 çeşide kadar ürün var. Sen şimdi sebze, meyveden mi kazanıyorsun bu parayı? Bütün bu ürünler sende var ancak eğer siz bir çocuk bezinde dahi rakamları 1'e 5, 1'e 10 dövize bağlantılı artıracak olursanız, biz o alana da gireriz. Diğer alanlarda aynı şekilde oraya da gireriz." ifadelerini kullandı.

İcab ederse mahalle aralarındaki küçük marketlerle de anlaşma yoluna gidip, şu andaki fiyatların çok çok altına düşüp, oralarda da bu adımı atabileceklerini vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, "Benim vatandaşıma ucuza sağlıklı ürün getirme, sağlama devletin görevidir. Biz bunu yaptığımız anda benim vatandaşımın da huzuru rahatlıkla yerine gelecektir. Diyecektir ki 'ben şimdi sömürülmüyorum'. Bu konuda 31 Mart belirleyici olacaktır." diye konuştu.

Tanzim satışlara 31 Marta kadar eklenecek başka ürün olup olmadığına ilişkin bir soruya da Erdoğan, fiyatlara bağlantılı olarak diğer ürün çeşitlerine girebileceklerini ama önceliklerinin gıda olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, et fiyatlarıyla ilgili bir soruya ise kıyma ve kuşbaşı fiyatlarının ithal et getirilmesiyle makul bir konuma geldiğini belirtti.

Bunun istikrarlı hale getirilmesini istediğini dile getiren Erdoğan, canlı hayvanda da istikrara doğru gidildiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, süt konusunda iyi bir durumda olunduğunu, yıllık tüketimin de neredeyse 1'e 2 yükseldiği belirterek, "Ucuz et noktasında da piyasaları ciddi mana da bir kontrol altında tutuyoruz. Burada geçmişte olduğu gibi '35 liraya kıymayı çıkar, gel kuşbaşını 37-38 liraya çıkar', bunlara müsaade etmeyeceğiz. Bu konularda kararlı bir duruşumuz var." değerlendirmesi yaptı.

- CHP'nin Uzay Ajansının iptali başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Türkiye Uzay Ajansı kuruluşunun iptali için Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin soruya, belediye başkanlığı döneminde burs verdiklerini, CHP'nin o zaman da bu bursların iptali için Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduğunu anımsatarak yanıt verdi.

CHP'nin Uzay Ajansına, "iktidar böyle bir şeyi yapmasın" diye karşı çıktığını dile getiren Erdoğan, "Ey CHP; istesen de istemesen de biz uzaya çıkacağız, bu adımı atacağız. Yani o Antarktika'ya giden hocalarımız, gençlerimiz bu aşkla, bu heyecanla gittiler. Bunlar geride nal toplasınlar. Biz bu yarışı yapacağız. İnşallah o günleri de en ideal şekilde göreceğiz. Çünkü biz bu makamları, millete hizmet etme makamı olarak görüyoruz. Millete hizmet ederken de geride bir hoş sada bırakalım istiyoruz. Bunun önüne de kimse geçemez." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)