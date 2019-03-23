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Twitter'dan mesaj göndermişti! Başkan Erdoğan engelli milli sporcu ile görüştü

Engelli milli sporcu Ebru Çam, sosyal medya üzerinden gönderdiği mesaj üzerine Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak bugün Cumhur İttifakı'nın Ankara mitingine katıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:44
Twitter'dan mesaj göndermişti! Başkan Erdoğan engelli milli sporcu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderen engelli milli sporcu Ebru Çam ile Cumhur İttifakı'nın Ankara mitinginde buluştu.

"Üzüldüm valla"

Milli sporcu Ebru Çam, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un, Twitter hesabından AK Parti'nin Kocaeli mitingine ilişkin, "Bizimkisi bir aşk hikayesi" yazarak yayımladığı videoyu paylaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek, "Off başkanım bu nasıl duygusal bir ortam böyle... Üzüldüm valla orada olmadığıma gözlerim doldu. 'bu güller senin için, bu gönül ikimizin...'" yazarak paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan davet etmişti

Bunun üzerine Başkan Erdoğan tarafından "Ebru kardeşim, 'Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima...' paylaşımıyla Ankara mitingine davet edilen Ebru Çam, bugün düzenlenen MHP ile AK Parti'nin ortak Ankara mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü.

O buluşmayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ''Gönülden gelen tevazu, samimiyet ve gayret karşılıksız kalmıyor'' diyerek bu görüşmeyi ve fotoğrafı paylaştı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:44
  1. Kocaeli
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. engelli milli sporcu Ebru Çam
  5. Cumhur İttifakı
  6. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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