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Başkan Erdoğan Elmadağ'da halka hitap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde halka hitap ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 17:46
Başkan Erdoğan Elmadağ'da halka hitap ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde halka hitap ediyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha ettik.

İHA’larımızla daima tepelerindeyiz. Kandil’de terörist yok diyen Bay Kemal’in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak’taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz.

Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Birileri seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü diyor bir intikam seçimidir.

Be ahmak neyin intikamını alıyorsun. Bunların beyni sulanmış beyni. 15 Temmuz’un intikamını alıyormuş. Kardeşlerim bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz.

Ayrıntılar Geliyor...  

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:46
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ankara
  4. ELMADAĞ

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