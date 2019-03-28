Başkan Erdoğan Elmadağ'da halka hitap ediyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde halka hitap ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'nın Elmadağ ilçesinde halka hitap ediyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: Bölücü örgütün lider kadrosundan bir grubu Irak'ın kuzeyinde başarılı bir operasyonla imha ettik. İHA’larımızla daima tepelerindeyiz. Kandil’de terörist yok diyen Bay Kemal’in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak’taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz. Sandıklara gitmeyi ihmal etmiyoruz. Birileri seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü diyor bir intikam seçimidir. Be ahmak neyin intikamını alıyorsun. Bunların beyni sulanmış beyni. 15 Temmuz’un intikamını alıyormuş. Kardeşlerim bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz. Halkıma terörist ifadesini kullandığımı söyleyenlere de yargıda gereken dersi vereceğiz. Ayrıntılar Geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.