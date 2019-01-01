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Başkan Erdoğan, Putin ve Trump'ı geride bıraktı! 'Dünyanın en seçkin lideri'

Rassdnews medya ağının düzenlediği oylamaya katılan 300 bin kişinin yüzde 77'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 2018'in "en seçkin dünya lideri" olarak gösterdi.

01 Ocak 2019 Salı 07:29
Başkan Erdoğan, Putin ve Trump'ı geride bıraktı! 'Dünyanın en seçkin lideri'

Arap dünyasında oldukça etkin bir medya ağı olarak tanınan  Rassdnews, "2018'de Dünyada En Seçkin Şahsiyetler" adıyla düzenlediği oylamanın  sonuçlarını duyurdu.

Erdoğan yılın en seçkin dünya  lideri

Buna göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan oylamada "yılın en seçkin dünya  lideri" seçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 77 oyla birinci olduğu listede,  darbeyle görevden uzaklaştırılan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi yüzde 52  ile ikinci sırada yer aldı.

Oylamada Erdoğan'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de  bulunuyordu.

Kaşıkçı cinayeti 2018'in en belirgin olayı

Ayrıca oylamada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda  gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi "2018'in en belirgin olayları" arasında  birinci sırada gösterildi.

Mısır'da 25 Ocak 2011 halk devriminin ardından kurulan Rassdnews medya  ağı, Arapça yayınlarıyla özellikle Arap dünyasında oldukça yaygın bir takipçi  gücüne sahip bulunuyor. Rassdnews, Mısır başta olmak üzere Orta Doğu ve dünyadaki  gelişmeleri Arap dünyasından milyonlarca takipçisine ulaştırıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 07:29
  1. İstanbul
  2. Erdoğan
  3. Lider
  4. seçkin
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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