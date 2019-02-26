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Başkan Erdoğan: Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de, Kandil'de bu teröristlerin inlerine giriyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizden önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi, pek çok yatırımı gerçeğe dönüştürdük. Laf değil, iş yaptık. Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da hiçbir zaman rehavete kapılmadık, iş yaptık iş." dedi.

26 Şubat 2019 Salı 17:02
Başkan Erdoğan: Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de, Kandil'de bu teröristlerin inlerine giriyoruz

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizden önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi, pek çok yatırımı gerçeğe dönüştürdük. Laf değil, iş yaptık. Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da hiçbir zaman rehavete kapılmadık, iş yaptık iş." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasına, Giresunluları selamlayarak başlayan Erdoğan, "Bu can bedende durdukça bizdeki Türkiye sevdası, Türkiye aşkı hiç bitmez. Allah muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin. Şu meydanı dolduran, muhteşem katılım bugün bambaşka. Emniyetten aldığım rakam 26 bin, bugün 26 bin Giresunlu kardeşimle burada bütünleştik. Rabbim inşallah 31 Mart akşamı da sandıkları nasıl patlattığınızı bizlere göstersin, bu vesileyle Giresun'a olan şükran borcumu da ödemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Giresun'un 24 Haziran seçimlerinde büyük bir başarıya imza attığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Giresun, vefasını, kadirşinaslığını gösterdi. Daima milli iradenin, milletin adamının yanında duran Giresun 24 Haziran'da da yine kendine yakışanı yaptı. Sizler 64,4 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oyla şahsımı ikinci kez Cumhurbaşkanlığı makamına layık gördünüz. Sizler 53,6 ile milletin partisi AK Parti'yi zirveye taşıdınız. Sizler yüzde 64,5 gibi rekor bir oy oranıyla cumhurun ittifakına sahip çıktınız. Bize destek verdiniz, bize istikamet çizdiniz, hayır duaları ettiniz. Rabbim hepinizden razı olsun, yol arkadaşlığımızı muhafaza buyursun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, önlerinde 31 Mart imtihanı olduğunu anımsatarak, "Şimdi önümüzde dönmemiz gereken son bir viraj var. Ülkemizin 2023 hedefleri yolunda, aşmamız gereken son bir engel var. Hep beraber güç birliği yapıp bu süreci de başarıyla atlamamız gerekiyor. Ülkemiz için, istikbalimiz için, daha güzel, daha güçlü, daha istikrarlı Türkiye için sizlerin desteğini bekliyoruz. 31 Mart'ta, Giresun'dan çok daha kararlı bir şekilde iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Giresun'dan ahde vefa ve dayanışma beklediklerini vurgulayan Erdoğan, mitinge katılanlara yönelttiği, "Giresun, 31 Mart'ta şehrine sahip çıkıyor musun? Giresun, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Giresun, 31 Mart'ta geleceğine sahip çıkıyor musun? Giresun, 31 Mart'ta tevazu, samimiyet ve gayretle 'Memleket işi gönül işi' diyor musun? Giresun, 31 Mart'ta gönül belediyeciliğine 'Evet' diyor musun?" sorularına, "Evet" yanıtını aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerinin millete ve demokrasiye hayırlı olmasını, Giresun ile tüm Türkiye için barışa ve huzura vesile olmasını diledi.

- "En büyük kalkınma hamlesini yaşattık"

Erdoğan, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"AK Parti'yi siz kurdunuz, tabelasını siz astınız, bugünlere siz taşıdınız. 17 senedir büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizi, bu kardeşinizi hiç yalnız bırakmadınız. Bizler de sizlerin desteğiyle Giresun'u zirvelere taşıdık, Türkiye'yi başarıdan başarıya koşturduk. Bizden önce hayal dahi edilemeyen pek çok projeyi, pek çok yatırımı gerçeğe dönüştürdük. Laf değil, iş yaptık. Muhalefetin çapsızlığı, vizyonsuzluğu, beceriksizliğine bakıp da hiçbir zaman rehavete kapılmadık, iş yaptık iş. 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' dedik, iş ürettik.

Muhalefetin engellemeleri karşısında yılmadık, yıkılmadık, size ve ülkemize hizmet aşkımızdan bir an olsun taviz vermedik. Başkalarıyla değil, daima kendimizle yarışarak bugünlere geldik. Bizden önce 79 senede yapılanlardan kat be kat fazlasını sadece 17 yılda hayata geçirdik. Yasakları kaldırdık, Türkiye'yi demokraside, milli irade hakimiyetinde bir üst lige çıkarttık. Ekonomide ülkemize tarihin en büyük kalkınma hamlesini yaşattık."

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye 23,5 milyar dolar borcunun bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Davos'tayız IMF'nin o zamanki başkanıyla konuşuruz. Dedim, Başkan, Türkiye'nin Başbakanı benim, sen IMF'nin başısın. Siz Türkiye'yi yönetemezsiniz, siz verdiğiniz paranızı bizden taksit taksit alıyor musunuz? Alıyorsunuz... Türkiye'ye emir vermeye kalkmayın. Dolayısıyla biz bundan sonra da alacağınızı ödeyip işi bitireceğiz. Ve Mayıs 2013 IMF'ye olan 23,5 milyar dolar borcu ödedik. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, bitti bu iş, biz buyuz.

Bay Kemal çıkmış ne diyor? Bay Kemal diyor ki 'Bunlar şimdi giderler yine IMF'den borç alırlar, bak ekonomide battılar.' Bay Kemal, IMF'nin kapısına siz gittiniz siz. Oralardan borcu siz aldınız, partinizin adı başkaydı, şuydu buydu bırakın bu işleri. Biz kargayı sesinden anlarız sesinden. Siz borçlandınız biz ödedik ve bitirdik. O zaman Merkez Bankamızın döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı iktidara geldiğimizde, şimdi 100 milyar dolara yeniden tırmandık. Başbakanlığım döneminde 135 milyara çıktık, yine çıkacağız. Yok S&P şöyle demiş, şu böylede demiş hiç aldırmayın. Onlarınki siyasi açıklamalar. Ama biz yine oralara çıkacağız."

- "İtibarlı bir Türkiye var"

Erdoğan, dünyada şu anda milli gelire oranla en fazla insani yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, kişi başı milli gelirini 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartmış, ihracatta her sene rekordan rekora koşan bir Türkiye var." dedi.

İktidara geldiklerinde Türkiye'nin ihracatının 36 milyar dolar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi 170 milyar dolara gidiyoruz. Bugün kendine sığınan kardeşlerini, CHP'nin Boraltan Köprüsü'nde yaptığı gibi zalimlere teslim eden bir Türkiye yok. Milyonlarca mazlum ve mağdura kucak açan, onlara sahip çıkan bir ülke var. Bugün artık vatandaşının dünyanın 70 ülkesine vizesiz seyahat edebildiği, pasaportu itibarlı bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi milli güvenliği için yurt içinde ve dışında hiç kimsenin icazetini aramadan adım atan ve operasyon düzenleyen, ordusu güçlü bir Türkiye olduğunu anlatan Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'de, Kandil'de bu teröristlerin inlerine girdik mi? Giriyor muyuz? İşte bu sabah 7 DHKP-C'liyi inlerinde bulduk ve sağ olsun polislerimiz aldılar." bilgisini verdi.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:02
  1. AK Parti'nin Giresun mitingi
  2. miting
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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