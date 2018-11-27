Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ödev: 60 adayımızın önüne isim koysunlar!

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'de büyük bir heyecan var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her büyük toplantıda yeni aday listelerini açıklıyor. Bu defa CHP'ye belediyecilik konusunda ders niteliğinde mesajlar verdi:

"60 adayımızın karşısına isim koyun"

"Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar."