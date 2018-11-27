0553 313 94 23

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ödev: 60 adayımızın önüne isim koysunlar!

AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını açıklamadan önce CHP'nin aday bulma süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar" dedi.

27 Kasım 2018 Salı 14:25
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ödev: 60 adayımızın önüne isim koysunlar!

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'de büyük bir heyecan var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her büyük toplantıda yeni aday listelerini açıklıyor. Bu defa CHP'ye belediyecilik konusunda ders niteliğinde mesajlar verdi:

"60 adayımızın karşısına isim koyun"

"Buradan CHP yönetimine bir ödev veriyorum. Bu 60 kişilik listeyi önlerine alsınlar, hepsine göre karşılarına isim koysunlar. CHP'ye gönül veren seçmen kardeşlerime diyorum ki; gelin 31 Mart'ta bu köhne zihniyete son verin. Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar."

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:25
  1. chp
  2. Erdoğan
  3. ödev
  4. Başkan Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    1. Çocuk zekasının ihtiyacı 7 gıda
    2. Giresunspor'da olağanüstü kongre kararı
    3. Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi:..
    4. "Benim Ülkem Türkiye" yarışmasına ilgi
    5. Fransa'daki gösterilerin bilançosu çok..
    6. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov..
    7. AK Parti'nin belediye başkan adayları..
    8. AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    9. Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
    10. Son hali havadan görüntülendi! 2019'da..
    11. PKK/KCK'dan 544 kişi gözaltına alındı
    12. Galatasaray Şampiyonlar Liginde..
    13. Sn. Gül’e takdimimdir
    14. "İsrail Batı Şeria'da hızla ilhaka..
    15. Münbiçli aşiretlerden YPG/PKK'nın..
    16. Dinime dahleden bari Müselman olsa
    17. Arsene Wenger, dünya deviyle sahalara..
    18. Mobilya alırken zehirlisinden..
    19. Komşuda korkutan oran! Başkentte ev..
    20. Badminton Federasyonundan köy..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları