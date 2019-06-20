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Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:07
Başkan Erdoğan canlı yayında soruları cevaplıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bir defa ben yayını beğenmedim. Objektif bir yayın anlayışı yoktu. Sürelerden soru soruş şekline kadar, ciddi bir tarafgirlik söz konusuydu.

İki adayın konuşma sürelerine baktığınız zaman, 'süreleri dikkatle kontrol edeceğim' demesine rağmen buna dikkat edilmemiştir. Sayın Yıldırım'a 4 dakika daha az süre tanınmıştır.

Çok da ilginç bir şey, Sayın Yıldırım'ın sözleri zaman zaman kesilmiş, ama rakibinin ise bu konuda çok fazla bir sıkıntısı olmamıştır.

CHP adayının 10 kez, Yıldırım'ın 26 kez sözünün kesildiğini görüyoruz.

CHP adayının moderatörle bir araya gelmesi. "3-5 dakika görüştük" dediler. Sonra ortaya çıktı ki 45 dakika görüşme olmuş.

"Çok ilginçtir ki, moderatör soruyu soruyor, hemen o kutucuktan o kartonlar hemen çıkıveriyor"

O akşam program esnasında, CHP adayının yanında kutucuklar var, üzerlerinde de konu başlıkları var. Konu başlıklarına göre de o kutucukların içerisinde de o gösterdiği kartonlar var.

Çok ilginçtir ki, moderatör soruyu soruyor, hemen o kutucuktan o kartonlar hemen çıkıveriyor. Bu kadar da olur mu? O kutucukların hepsinin resmini aldık. Soru soruluyor, sorulduğu anda da hemen ilgili karton çıkıyor, cevabını da ona göre veriyor.

Bu, adil bir tartışma olmaz. Hem siyasi, hem ahlaki değerlere dair bir tartışma halini aldı bu.

"Ben farklı isimler vermiştim"

Bir moderatör olarak kendini bitirmiştir. Bana da soruldu, "nasıl yapalım" diye. Ben farklı isimler vermiştim. Ama bu isimler adaylar tarafından herhalde makul karşılanmadı, ve iş bu noktaya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:07
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