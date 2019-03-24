Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Erdoğan'dan anket cevabı

'Anket çalışmalarını yaptırmıyoruz dersek yalan olur. Ancak vatandaşımızın nabzını anketlerden çok meydanlardan ölçüyorum. Bazı kamuoyu araştırmalar sipariş üzerine yapılıyor. Sosyal medyadan cep telefonlarından yapılan anketler. Çok büyük çelişkiler görüyorsunuz. Oranların çok farklı olduğunu görüyoruz. Oranlara takılırsanız seçim kampanyası yürütemezsiniz. O yüzden en önemlisi meydanların ne söylediği.'

"Ankara şu anda belirsizlik içinde"

"Yasal olarak duruma baktığınız zaman seçimden sonra gereken karar kovalanacaktır."

"Bu zaten (Mansur Yavaş) zaten seçim öncesi veya sonrası ne olacağı belli değil. Ankara şu anda belirsizlik içinde olan bir durumda…"

"Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor…"

"Sahte senet, vergi kaçakçısı, neresinden tutarsanız elinizde kalıyor. Böyle bir insanın Ankara gibi bir yere belediye başkanı olması kabul edilemez…"

"Böyle bir insanın (Mansur Yavaş) Ankara gibi yere belediye başkan adayı olması hazmedilemez."

"Böyle bir insan, Ankara gibi bir yere belediye başkan adayı olmamalıydı. Senedi sahte çıkan adamı aday yaptı. Bunun hesabını Bay Kemal veremez."