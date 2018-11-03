Başkan Erdoğan canlı yayında konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet BaşkanıPetro Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır.

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık.

Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır.

Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz.

FETÖ varlığının kaldırılması için çalışacağız.

15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir.

Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum.

Ukraya Devlet Başkanı Poroşenko'nun açıklamaları şöyle:

Türkiye sadece komşu değil kilit ortağımızdır.

Devamı geliyor...