Başkan Erdoğan canlı yayında açıkladı! '2019'un ortalarında üretilecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notlar;

* Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme alt yapılarını ve sanayi projelerini test etmek için bir araya geldi. Bu projelerin ülkemizi kazandırılmasında emekleri geçen bütün hocalarımıza ve mühendislerimizi tebrik ediyorum. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları, uydu fırlatma sistemleri konusunda gerçekten önemi neticeler alıyoruz. Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

* Bugün burada birbirinden önemli milli teknoloji geliştirme alt yapılarını ve sanayi projelerini test etmek için bir araya geldi. Bu projelerin ülkemizi kazandırılmasında emekleri geçen bütün hocalarımıza ve mühendislerimizi tebrik ediyorum. Yüksek çözünürlüklü gözlem uyduları, uydu fırlatma sistemleri konusunda gerçekten önemi neticeler alıyoruz. Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

"Ülkemizde ilk kez kurulan opmer dünyada sayılı laboratuvarlardan birisidir"

* Kritik tasarımların, bilgi birikimlerinin ve ödenen yüksek tutarlarının yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Ürünleri ölçüm ve entegrasyon faaliyetlerini de bu istasyonda yürüteceğiz. Ülkemizde ilk kez kurulan OPMER dünyada sayılı laboratuvarlardan birisidir.

* Savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan millilik oranının bugün yüzde 65'lere çıkardık işte bu başarının arkasında açılışını yapmış olduğumuz tesis gibi sergilenen maharetler vardır.

* Ulaştığımız seviye ile yetinemeyiz. İşte bu anlayışla savunma sanayine yüzde 65 olan millilik oranını daha da yukarılara taşıyacağız. SAGE geliştirdiği yüksek silah sistemleri ile savunma sanayimize büyük katkıda bulunuyor. HABRAS da bu katkılardan biridir.

* HABRAS ın işletmee alınması ile birlikte savunmaya sanayimiz sınırlı sayuıda ülkenin sahip olduğu bir özelliğe sahip olacak. Bu kritik sistemin ülkemize v savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum.

* Savunma sanayi sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin ve araştırma kuruluşları ile milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır. Bu milli yapının ortaya çıkardığı ürünlerinden biride pulat aktif koruma sistemidir.



* Bu teknoloji ile silahlı kuvvetlerimiz en hayati birliklerinden olan tank birliklerimiz için hayati bir önem arz ediyor.

* Savunma sanayimizin ve yerli teknolojilerimiz başka özgün ürünü ise yüksek güçlü lazer sistemi geliştirmesi kısa adıyla ışın sistemidir. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem önümüzdeki dönemlerde hava araçlarında ve gemilerde kullanılabilinecek.

Tarihi projenin adı açıklandı: SİPER

* Günümüzde güvenlik kavramının anlamı değiştir. Artık fiziki güvenlikle sanal güvenlikle ve yapay zekayla tahkim edilmesi şart. İşte bu teknolojik derinliklere ulaşan bir diğer ürün ise SAPAN'ı bugün hayata geçiriyoruz. Maliyetleri oldukça yüksek sesin altı katı yani hipersonik hızlara SAPAN ile yetişebileceğiz. Bu mühimmatlar kritik hedeflerin yok edilmesinde kritik öneme sahip. Biz bu kritik teknolojiyi ülkemizde üretmeyi başardık.

* Zeytin dalı operasyonu bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. kimseye muhtaç olamadan kendi ürünlerimizde çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların TSK'ya teslimini bugün gerçekleştireceğiz.

* Uzun menzilli ve bölgesel hava savunma sistemine ihtiyacımız farklı şekilde gündeme geliyor. İlk adımı bugün atıyoruz. Milli Uzun Menzilli Bölgesel Hava Savunma Sistemi'nin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER.