Başkan Erdoğan Bursa'da konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Bursa'da miting yaptı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bursa'ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. onlar bol bol yalan söyler.

Ama iyi ki yalan söylüyorlar biz de yargıya gönderiyoruz. Bir tane 1,5 milyon geldi bir tane 1 milyon geldi.

Mehmet Özhaseki kardeşim Kızılay Meydanı'nda döner dağıttı.

Ben de büyük ihtimalle Mehmetçik Vakfı'na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor.

Son 16 yılda Başbakanlığım, cumhurbaşkanlığım döneminde Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan bir milyon, 1,5 milyon geldi. Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve Kızılay meydanında döner dağıttı. Ben de bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. Beraber yürüdüğü HDP ile rahatsız oluyorlar. Merminin fiyatı ile domates, biberin fiyatını karıştırıyorlar. Gabar’da, Cudi’de kullandığımız mermiler, bombalar ülkemizin mutluluğu için kullanılıyor. Beyefendiler bundan rahatsız oluyor. Teröristler tabi bundan rahatsız olacak.

Bunlar ahlaksız… İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından bir milletvekili bayan benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız. Öyle 25 kuruşa simit yok. Bunların bedelini ödeyecekler.

Bursa’ya dikey mimari yakışmaz. Buna dikkat edelim. Bir diğer müjdem Uludağ’la ilgili olacak. Uludağ yetki karmaşası nedeniyle hizmetlerin etkin götürülemediği bir yerimiz. Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ’ın 12 ay boyunca turizme kazandırılmasını sağlıyoruz. Eski tabakhaneler bölgesi ile ilgili… Şimdi burayı termal turizm bölgesi haline getiriyoruz. Bu bölgede yapılacak termal tesislerin Bursa’ya yılda 1 milyar liralık katkıda bulunmasını bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...