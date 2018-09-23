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Başkan Erdoğan bugün Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 23-27 Eylül tarihleri arasında Amerika'da bulunacak.

23 Eylül 2018 Pazar 09:42
Başkan Erdoğan bugün Amerika'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan saat 10.00'da ABD'ye hareket edecek.

Erdoğan, New York'ta yapılacak BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri öncesinde, 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletler'i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar" temasını taşıyacak BM 73. Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül Salı günü, Genel Kurul'a hitap edecek.

Erdoğan, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine de katılacak.

ÇOK SAYIDA DEVLET BAŞKANIYLA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta bulunacağı sırada Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Ziyaretleri vesilesiyle ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Eylül Çarşamba günü New York'tan Berlin'e geçecek.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 09:42
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