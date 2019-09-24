Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.

"Kurallarımızı değiştirmenin zamanı geldi"

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

"Nükleer güç herkes için yasak olmalı"

Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır.

Tüm ülkeleri adalet, ahlak, vicdan esası üzerine bina ettiğimiz politikalarımıza ve girişimlerimize destek vermeye davet ediyorum.

BM Güvenlik Konseyinde adalete ve hakkaniyete uygun köklü reformları derhal gerçekleştirmeliyiz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin tesisi için kritik gördüğümüz anayasa komitesi etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmalı.

"Aylan bebeği dünya çabuk unuttu"

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün ola aynı durum sizlerin de başına gelebilir.

Yılın ilk 8 ayında 32 bin düzensiz göçmeni denizlerde boğulmaktan kurtardık, Suriyeliler dışındaki 58 bin düzensiz göçmeni ülkesine gönderdik.

Tüm terör örgütlerine aynı mesafeden bakan bir anlayışı yerleştirmeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.

Küresel göç mutabakatı ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatın etkin şekilde işletilmesine ihtiyaç var.

Tüm dünyayı, Suriye'deki insani krizi durdurmak için inisiyatif almaya, çabalarımızı desteklemeye davet ediyorum.

Amerika, koalisyon güçleri, Rusya, İran el ele bu güvenli bölgede mültecileri, çadır kentlerden, konteyner çıkartıp buraya yerleştirebiliriz.

Ayrıntılar geliyor...