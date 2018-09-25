Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor... CANLI

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

BM, 73 yıllık geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek başarılar elde etmiştir. Ancak zaman içinde insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir.

"BM, 5 ÜLKENİN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN BİR YAPIYA BÜRÜNMÜŞTÜR"

BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür.

"BU TUTUM, ZALİMLERİN CESARETİNİ ARTIRMAKTADIR"

Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır.

"TÜM DÜNYA ARKASINI DÖNSE BİLE BİZ FİLİSTİNLİLERİN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz.

BM'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini belirterek, "Dünya 5'ten büyüktür" derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz.

Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, nüfusun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir.

Afrika'da doğan bir çocuğun ölme ihtimali , bu kentte doğana oranla 9 kat daha fazlaysa burada bir sorun var demektir.

Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim.

Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...