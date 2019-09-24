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Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleniyor.

24 Eylül 2019 Salı 18:15
Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şayet her birimiz güvende değilsek hiçbirimizin güvende olamayacağı gerçeğine sırtımızı dönemeyiz.

Dünyanın bir yanı yüksek refah seviyesi, lüksle hayatını sürdürürken diğer tarafta açlığın, sefaletin, cehaletin kol gezmesi kabul edilemez.

Huzurunuzda tekrar ediyorum, dünya 5'ten büyüktür. Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir.

Nükleer silah sahibi olanların, nükleer silahı olmayanları tehdit etmesi manidardır. Nükleer güç ya herkes için yasak ya da herkes için serbest olmalıdır.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 18:15
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