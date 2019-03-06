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Başkan Erdoğan: Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi ve milletimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. Bu uğurda aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de sühuletle geride bırakmamız gerekiyor." dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:07
Başkan Erdoğan: Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah ülkemizi ve milletimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. Bu uğurda aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. 31 Mart seçimlerini de sühuletle geride bırakmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan, partisince Malatya Büyükşehir Belediyesinin yanında düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Sözlerine "Güneşimsin, yıldızımsın, ayımsın, gümüş okumsun sen altın yayımsın, Beydağı'ndan daha soylu beyimsin, yüce dağlar gibi vakur Malatya." diyerek başlayan Erdoğan, Malatya için "Dili güzel, ili güzel, yolu güzel, huyu güzel, suyu güzel, kendi güzel." nitelemesini yaptı.

Malatya türküsünün "Malatya, Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin." sözleriyle seslenen Erdoğan, şehri ve ilçelerini selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 aylık hasretin ardından tekrar Malatya'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Rabbime sonsuz şükürler olsun. Şu hale, şu coşkuya, şu katılıma bak, bugün Malatya bir başka." diye konuştu.

24 Haziran seçiminden önce de yine Malatya'da olduklarını, 31 Mayıs'ta sıcağa ve oruca rağmen yine bu meydanda muhteşem bir miting gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, akşam da iftarı Malatyalı kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkarlarla yaptıklarını hatırlattı.

Erdoğan, "Sizler, 24 Haziran'da yine bizi mahcup etmediniz. Daha önceki tüm seçimlerde olduğu gibi yine bizi yalnız bırakmadınız. Yüzde 70'e yakın bir oyla bu kardeşinize Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ikinci kez sizlere hizmet etme görevi verdiniz. Yüzde 70 gibi rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız. Yüzde 54 gibi yine çok yüksek bir oranla AK Parti'yi zirveye taşıdınız. Rabbim hepinizden, bize destek veren tüm Malatyalı kardeşlerimden razı olsun. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı daim ve kaim eylesin." diye konuştu.

Siyasi anlayışlarının belli olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde millete efendilik yoktur. Hizmetkarlık vardır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Bugüne kadar zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet, dörtlü çete. Şimdi bunlara 31 Mart'ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız? Hanım kardeşlerim, gençler çok çalışacağız. Durmak yok yola devam.

Son 17 yılda kazandığımız her seçimden sonra sırtımızdaki yük daha da ağırlaştı. 24 Haziran'da omuzlarımıza yüklediğiniz mesuliyetin farkındayız. Verdiğiniz bu güçlü destekle bize işaret ettiğiniz hedeflerin bilincindeyiz. Mesajınızı aldık ve 24 Haziran'dan itibaren hemen çalışmaya başladık. İnşallah sizlerin emanetine asla halel getirmeyeceğiz. Tevazumuzdan, alçak gönüllülüğümüzden, hizmet aşkımızdan kesinlikle taviz vermeyeceğiz. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırma mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. İnşallah ülkemizi ve milletimizi 2023 hedefleriyle buluşturacağız. Bu uğurda aşılması gereken son bir engelimiz daha var. Atlatmamız gereken son bir viraj, son bir kavşak daha var. Evet 31 Mart seçimlerini de sühuletle geride bırakmamız gerekiyor."

- "Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz"

Erdoğan, konuşması sırasında vatandaşların "Malatya seninle gurur duyuyor." sloganlarına "Ben sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Daha öncekiler gibi 31 Mart seçimlerini de yine zaferle neticelendirmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizlerden 31 Mart'ta da yine güçlü, yine tarihi bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Malatya'nın iradesine, partisine kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz. Malatya'dan sandıkları patlatmasını bekliyoruz. Sizlerden 31 Mart günü sandıklara gözünüz gibi bakmanızı istiyorum. Unutmayın sadece biz sandığa gitmekle kalmayacağız. Yakın aile fertlerinden başlayarak herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet edeceğiz. Şimdi ben Malatyalı kardeşlerime diyorum ki, Malatya sadece Malatya değildir, İstanbul'da bir Malatya var mı, var. Tüm İstanbul'daki Malatyalı kardeşlerimi telefonla arayacak mısınız? Onlara da bu coşkuyu, bu heyecanı yansıtacak mısınız? İstanbul'un dışında nerede olursa olsun, İzmir, Ankara hepsini aramak suretiyle onlara da bunu anlatacak mısınız? Zira bu sadece Malatya değil, 780 bin kilometre karenin bir mücadelesidir. Ben size inanıyorum. Ülkemize rekor oranlarla yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız, buna inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda bulunanlara "Malatya, 31 Mart'ta ülkene sahip çıkıyor musun? Geleceğine sahip çıkıyor musun? Sandığa, demokrasiye sahip çıkıyor musun? Cumhur İttifakı'na sahip çıkıyor musun? Sandıklara sahip çıkıyor musun? Mührü gönül belediyeciliğine vuruyor musun?" sorularını yöneltti. Sorulara alandakilerin hep bir ağızdan "Evet" demesi üzerine Erdoğan, "Maşallah barekallah. Hamido'nun, Battal Gazi'nin şehrine ancak bu yakışır. Merhum Turgut Özal'ın memleketine de böyle bir tavır yakışır." dedi

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:07
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Ak Parti
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Malatya mitingi

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