Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u bilmez tanımaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kurduklarını belirterek, "3 bin yataklı şehir hastanesini Sancaktepe'ye kuruyoruz." dedi.

Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde vatandaşlara seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği 1994'te kentte 50 bin eve doğal gaz gittiğini dile getiren Erdoğan, cezaevine girdiği dönemde 1 milyon 250 bin eve doğal gazı getirdiklerini, bu sayının şu anda ise 6 milyon 500 bine yükseldiğini söyledi.

Erdoğan, "Nereden nereye. Bu Bay Kemal'in aklı bunları alır mı? Almaz, bu biliyorsunuz meşhurdur Kağıthane'ye İstanbul'dan aday olduğu zaman Kağıthane'ye Kağıttepe diyen bir adamdır. Tanımaz İstanbul'u, bilmez. Dün de buraya gelmiş. Herhalde burada bir salon toplantısı mı yaptı? Meydana çıkamaz ki? Meydana çıkıp da ne yapacak? Neymiş, adayı burayı çok iyi tanıyormuş. Tanısa ne yazar. Tanımak değil, iş yapmak iş." diye konuştu.

Sancaktepe adayları Şeyma Döğücü'nün ilçede bir yıl belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını dile getiren Erdoğan, Döğücü'nün aynı zamanda İstanbul İl Kadın Kolları'nın yıllarca başkanlığını yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylerdi:

"Tabii burada birinci derecede hanım kardeşlerimin çok çalışması lazım. Hazır mıyız? Evleri tek tek dolaşmaya var mıyız? Çok koşacağız, çalışacağız ve Allah'ın izniyle avukat, siyasetin içinde pişmiş olan Şeyma Döğücü kardeşim bundan böyle Sancaktepe'de sizlerin başkan olarak hizmetinizde bulunacak. İstiyoruz ki Sancaktepe'yi daha ileriye götürelim. Bir tarafta Cumhurbaşkanınız Tayyip Erdoğan, öbür tarafta Büyükşehir Belediye Başkanınız Binali Yıldırım Bey, Sancaktepe'de de Şeyma Döğücü Hanım kardeşimiz olarak sizlere bu hizmeti vermeye devam edeceğiz."

- "Beraber yürüdükçe Sancaktepe bir başka güzel olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede Belediye Başkanı İsmail Erdem ile beraber çok hizmet yaptıklarını, ilçeye 400 yataklı bir hastane kazandırdıklarını aktararak, "Şimdi size Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya, Sancaktepe'ye kuruyoruz. Yani, tüm Anadolu Yakası ağırlıklı olarak sağlıktaki hizmeti buradan alacak. Şu anda ihale hazırlıklarını yapıyoruz, ihalesini yapacağız ve şehir hastanesinin temelini atacağız. Ama ben de diyorum ki siz bizi yalnız bırakmadıkça, beraber yürüdükçe Sancaktepe bir başka güzel olacak." şeklinde konuştu.

Vatandaşlara, ilçedeki devlet hastanesinden memnun olup olmadıklarını soran Erdoğan, "Tabii burada şu anda ekranda şehir hastanelerimizi gösteriyor. Bunlar Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu dönemdeki hastaneler değil ha? Biliyorsunuz değil mi onun hastanelerini. Biraz sonra onu da göstereceğim size. Bay Kemal'i iyi tanımak lazım. Gençler zaten onun yalancılığı yargıyla müsecceldir." diyerek, Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürü olduğu dönemde hastanelerde yaşananları vatandaşa dev ekrandan izletti.

Erdoğan, "Yerlerde pislik, galoşlar... Ve onları bile parayla satıyorlarmış. Şimdi bakın ne diyor. Bu çok önemli. '10 yıl önce daha iyiydi' diyor. Peki sen orada niye varsın? Sen ne iş yaparsın. Şimdi İlhan Varank Devlet Hastanemizde kardiyoloji servisini de açıyoruz. Bir müjdem de bu. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Buna devam edeceğiz. Şu güzelim şehir hastaneleriyle bir tane Anadolu Yakası'nda Sancaktepe'de, bir diğeri de Avrupa Yakası'nda Başakşehir'de. O da inşatı şu anda devam ediyor. 3 bin yataklı bir hastane de orası. İnşallah bunlarla İstanbulumuzu daha da güçlendiriyoruz, güçlendireceğiz. Niye? Çünkü bizler Kanuni'den aldığımız dersle devam ediyoruz. Ne diyor Kanuni, 'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yani devleti koy bir kenera, sağlıklı bir nefes için herşey feda. Biz bunların zamanında ilacımızı alabiliyor muyduk hastanelerden? Ama şimdi istediğin yerden ilacını alıyor musun? Buraya AK Parti ile geldik ve devam edeceğiz. Sağlıklı bir hayat için AK Parti. Yaparsa AK Parti yapar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçede vatandaşların tapu sorunu olduğunu ve bunu yüzde 95 oranında çözdüklerini dile getirerek, "Toplam 3 bin 163 parselde, 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Biz yaptığımızı anlatıyoruz, onlar ne anlatıyor acaba? Hilal ve Fatih mahalleleriyle, Çalılık mevkinde devir işlemleri hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.