Başkan Erdoğan: B ve C planını uygularız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz.

Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik sonunda zafere ulaştık. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal etmek isteyenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar.

Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. 10 bin kilometrede öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Bu milleti hiç tanımıyorlar.

Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin notunu imdirecekmiş. İndirsen ne yazar.

Bu millet mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet. Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun.

SANAYİCİLERE UIYARI

Buradan sanayicilere sesleniyorum. Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Aksi takdirde B ve C planlarımızı uygulamaya koyarız. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi.

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