0553 313 94 23

Başkan Erdoğan: B ve C planını uygularız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Valiliği tarafından organize edilen programda konuştu. İş adamlarına seslenen Erdoğan, "Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Aksi takdirde B ve C planlarımızı uygulamaya koyarız. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi" dedi.

12 Ağustos 2018 Pazar 20:04
Başkan Erdoğan: B ve C planını uygularız

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Biz ulusal bir çerçeve içinde kalmış değiliz, uluslararası bir ışıltı söz konusu. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece kimse bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz.

Sabreden kimse zafere ulaşır, sabrettik sonunda zafere ulaştık. Sevr'i hayata geçirmek için vatanımızı işgal etmek isteyenler Tuz Gölü'nde salamura olmaktan paçayı son anda kurtardılar.

Son bir asırdır birçok defa bu millete kefen biçenlerin tamamı eninde sonunda büyük bir hezimet yaşadı. 10 bin kilometrede öteden bize emir vermeye çalışıyorlar. Bu milleti hiç tanımıyorlar.

Kur silahı üzerinden ekonomimizi sarsabileceklerini sanıyorlar. Türkiye'nin notunu imdirecekmiş. İndirsen ne yazar.

Bu millet mandacılığı yüz yıl öncesi elinin tersiyle itmiş bir millet. Türkiye'yi tehdit etmek hiçbir kredi derecelendirme kuruluşunun haddi değildir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun.

SANAYİCİLERE UIYARI

Buradan sanayicilere sesleniyorum. Bankalara saldırarak döviz alma yoluna gitmeyin. Aksi takdirde B ve C planlarımızı uygulamaya koyarız. Milleti ayakta tutmak sanayicilerin de görevi.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 20:04
  1. Trabzon
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maduro'dan şaşırtan 'ABD' kararı!
    1. Maduro'dan şaşırtan 'ABD' kararı!
    2. Sabotajcı Trump'a büyük şok!..
    3. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    4. ABD ile Kanada arasında sınır krizi!
    5. Büyükşehir müjdeyi verdi! Tabiat parkı..
    6. Bahçeli'den partililere dolar talimatı!
    7. Küp Şelalesi'nde kaybolmuşlardı!
    8. Başkan Erdoğan: B ve C planını uygularız
    9. İsmet Yılmaz'ın acı günü!
    10. Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı..
    11. Cezayir'de seçim protestosu!..
    12. Terör örgütü PKK'dan tehlikeli..
    13. Kerkük Valisi açıkladı! O yol açılıyor
    14. Kadriye Ünler İYİ Parti Merkez..
    15. Ethem Baykal İYİ Parti MDK listesine..
    16. Berna Biçer İYİ Parti GİK üyesi oldu!
    17. Kargalar iş başında! İzmarit..
    18. Yaptırımlar ters teper! '12-13 milyar..
    19. Adnan Şefik Çirkin İYİ Parti MDK..
    20. Türkiye için harekete geçtiler
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu