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Başkan Erdoğan araya girdi! Husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 8 yıl önce 8 kişinin yaralandığı olaydan sonra aralarında husumet başlayan 4 aileyi barıştırdı.

20 Eylül 2019 Cuma 18:47
Başkan Erdoğan araya girdi! Husumetli aileler 8 yıl sonra barıştı

Ergani'de, 2011'de Gül ve Karaduman aileleri arasında başlayan husumet, Kaplan ve Kahraman ailelerinin de dahil olmasıyla 8 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından büyüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ziyareti sırasında kendisine ulaşan ailelerin barıştırılması için AK Parti Yozgat Milletvekilli Bekir Bozdağ ile Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu görevlendirdi.

Ailelerle yapılan görüşmeler neticesinde 4 ailenin de barışmayı kabul etmesi üzerine bir düğün salonunda program düzenlendi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:47
  1. Yozgat
  2. Malatya
  3. Diyarbakır
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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