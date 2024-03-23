Ankara mitinginde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleşiyor. Ankara'da büyük bir coşku yaşanırken Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.. İşte detaylar...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Büyük Ankara Mitingi"nde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (Moskova'daki terör saldırısı) Moskova'daki bir konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz, saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı, kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak, Rus halkının acısını paylaşıyoruz

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* Şu anda Ankara mitinginde katılım 200 bin. Bu katılım, Ankara'da 31 Mart'ta her şeyi değiştirecek.

* Ankara kıyamete kadar mazlumların ümidi olmaya devam edecek

* 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz.

* Biz bu dünya şehri Ankara'ya layık olmaya çalışıyoruz. Ankara sanayisiyle, ticaretiyle, insanıyla ülkemizin parlayan yıldızıdır.

* İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize yakışır. Keçiören'e de Turgut Altınok damga vurdu.

* Bir asır önce düşman Ankara'nın kapısına dayanmıştı. O zor günlerde ortaya konan güçlü iradenin yankıları sürüyor.

* Çok partili siyasi hayata geçtiğimizden beri demokrasimizin başına kara bulutlar her toplandığında baharı önce Ankara başlattı.

* Milletimizin her bir ferdinin hayatına dokunan hak ve özgürlük reformlarını Ankara'da gerçekleştirdik.

* Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Türkiye Yüzyılı ile ülkemizi dünyanın devler ligine yükseltme mücadelemizde bizimle yol yürüyeceğinize inanıyorum.

* Şurada mevcut Ankara Belediye Başkanı şu 5 yılda ne yaptı? Yollarımızın hali ortada. Çöp, çukur, çamur. Bundan başkasını bunlar yapamaz. Bunlardan artık kurtulalım.

* 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli, Ankara'yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir.

* Ankara'yı sevmek elbette önemli. Ama asıl mühim olan Ankara'yı hizmetlerle donatmaktır.

* Ankara daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz

* Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir. Ankara daha fazla yavaşlamayı kaldıramaz. Nedir bu "Yavaş"lardan çektiğimiz.

* Başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturacağız. 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti devreye sokacağız.

* Allah'ın izniyle Ankara Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hazır. Bunun için söz veriyor musunuz? Ankara yanımızda olduğu müddetçe yedi düvel karşımıza çıksa yıkar geçeriz.

* Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok. Bizim tek derdimiz başkentimizi hak ettiği yatırımlarla buluşturmaktır.

* Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse 9 gün sonra bu işin hakkını verelim.

* Bu şehirde hizmet ve eser çağını yeniden çok güçlü şekilde başlatmak istiyoruz.

* Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'ye yakışır bir başkent için 31 Mart'ta her şey ayağımıza geliyor.

* Bunca yılın Ankaralısı olarak şehrin, nereden nereye geldiğini de, nerede durduğunu ve hatta gerilediğini de bizzat görüyoruz, biliyoruz.

* En azından kağıt üzerinde bu ülkenin siyasetçisi olduğu halde gece gündüz Türkiye aleyhinde çalışanlar var. CHP'nin takındığı durum ülkemiz adına endişe vericidir.

* Bu şehirde eser ve hizmet çağını güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Ankara, gören herkesin hayranlık duyacağı bir şehir olmalı. Hep birlikte gurur duyacağımız bir Ankara'nın peşindeyiz.

* Ülkemizi büyütmek ve güçlendirmek, milletimiz hak ve özgürlüklerini genişletmek için attığımız her adımda nice engellemelerle karşılaştık.

* Ülke ve millet hayrına herhangi bir ortak payda olmadığı için seçim bitince hepsi darmadağın oldu.

* Bu 6'lı masadan parlamentoya giren var mı, yok. Bu dersi siz verdiniz. Birbirini yolda görseler selam vermeyecek olanları aynı masa etrafında bir araya getirdiler.

* Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'matruşka ittifakı' var ve bundan seçmenin haberi yok.

* Ortaya deste deste dolarlar çıktı. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı.

* Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor

* Emperyalistlerin ülkemizi dizleri üzerine çökerterek kendilerine tabi kılmak için sahneledikleri oyunlara, maalesef, içeriden destek veren figüranlar da çıktı.

* Milletimiz 31 Mart'ta, CHP'ye ve DEM'lendiği ortaklarına da AK Parti ve Cumhur İttifakına kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettiği cevabı verecek.

* Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık gördü ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz. Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapıyor, adayları terör örgütünü övüyor.

* Biz eserlerimizle konuşuyoruz, mitinglerimizde neler yaptığımızı anlatıyoruz.

* Ankara'ya son 21 yılda 1 trilyon 91 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Biz buyuz.

* Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız

* Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan-Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz.

* Bolünmüş yol mesafesini 730 kilometre ilaveyle yaklaşık bin 200 kilometreye çıkardık.

* Başkenti, savunma sanayinin merkezi konumuna getirdik. Geçtiğimiz yıl 5,5 milyar dolara ulaşan savunma sanayi ihracatımızın yaklaşık yarısını Ankara yaptı"

* Yaptığımız yatırımlarla Ankara'nın içme suyunu garanti altına aldık.

* Esenboğa Havalimanı le Kızılay'ı birbirine bağlayacak olan metro hattını inşallah 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz.

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