Başkan Erdoğan altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'a telgraf göndererek tebriklerini iletti.

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