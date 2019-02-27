Başkan Erdoğan altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.27 Şubat 2019 Çarşamba 09:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Esra Bayrak'a telgraf göndererek tebriklerini iletti.
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