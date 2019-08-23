Başkan Erdoğan AK Parti'nin 18. yıldönümü etkinliğinde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yıldönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 18. yıldönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunuyor. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.