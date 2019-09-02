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Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılışı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşuyor.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
Başkan Erdoğan Adli Yıl Açılışı'nda konuşuyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yeni adli yılda hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza başarılar diliyorum. Bu yıl 5'inci son defadır adli yıl açılışını yapan Yargıtay Başkanımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Adalet her dönemde üzerinde kafa yorulan bir konudur. Görevimiz gereği üstlendiğimiz sorumluluklar yanı sıra, ferdi hayatta maruz kaldığımız pek çok hadise üzerine bu konu hakkında konuşmak zorunda kaldık. Bugün de sizlerle adalet kavramı ve ülkemizdeki işleyişi paylaşmak istiyorum. 

'Bu iradeyi kontrol altında tutacak bir düzene ihtiyaç var'

Zulüm ve haksızlık ile adaletsizlik eş anlamlıdır. İnsan adalet yerine zulüm yolunu seçiyorsa bunu kendi iradesiyle yapıyor demektir. Bu iradeyi kontrol altında tutacak bir düzene ihtiyaç var. Toplumsal ilişkiler ve devlet uygulamalarıyla ilgili tartışmaların temelinde hep adaletin olduğunu görüyoruz. Batı'nın ve Doğu'nun önemli düşünürleri tartışmalarını bu kavram etrafında yürütmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde adalet kavramına sıkça atıfta bulunulmuştur. Tarihte örnek gösterilen şahsiyetler adalet konusuna büyük hassasiyet göstermiştir. Hz. Ömer deyince aklımıza adalet geliyorsa, onun sözünü tüm adliye ve mahkemelerimizin duvarlarına kazımışsak, sebebi budur.

'Feryatları arşı inletiyor'

Kanun başkadır, hukuk başkadır, adalet başkadır. Biz kendimiz ve tüm insanlık için daima adaletin peşinde koşmalıyız. Yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde zulüm altında inleyen insanların feryatları arşı inletiyor. Karşımızda kendi konforu için dünyanın kalanının kaynaklarını sömüren, dünyanın kalanını gözyaşına boğmaktan çekinmeyen bir anlayış bulunuyor.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:00
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. adli yıl açılışı

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