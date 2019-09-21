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Başkan Erdoğan ABD'ye YPG mesajı: Desteğinizi görmemezlikten gelemeyiz

ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'un terör örgütü YPG ile olan ilişkilerine değinerek, "Teröre verdiğiniz desteği görmemezlikten gelemeyiz" dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:27
Başkan Erdoğan ABD'ye YPG mesajı: Desteğinizi görmemezlikten gelemeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Washington'un terör örgütü YPG ile olan ilişkilerine değinerek, "Teröre verdiğiniz desteği görmemezlikten gelemeyiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dünya liderleriyle ikili görüşmelerim olacak. Görüşmelerin ilk gününde 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Hitabımda BM'nin gündeminde olan barış ve güvenlikle ilgili temel meselelerle ilgili görüşlerimizi dile getireceğiz.

Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz

BM Genel Kurul Başkanlığına Büyükelçi Volkan Bozkır'ı aday göstereceğiz. Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığı görevini layıkıyla yürüteceğine inanıyorum.

Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz bunun dışında da uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirmişiz. Biz şuanda da aynı noktadayız. ABD ile bizim karşı karşıya gelmek gibi bir arzumuz yok. Ancak ABD'nin de davetli olmadığı bir yerde terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bizim de görmemezlikten gelmek gibi bir lüksümüz olamaz. YPG/PYD gibi PKK'nın yan kolları gibi örgütlere şuanda ABD'nin verdiği destek apaçık ortadadır. Bunu ben sayın Trump ile paylaştım. Siz onbinlerce TIR araç mühimmat geliyor. Biz paramızla almıyoruz ama siz ücretsiz olarak bu terör örgütlerine DEAŞ'la mücadele adı altında bu tür destekleri veriyorsunuz.

PKK ile alakası yok diyorlar, bunlar iç içe...

Biz El Bab'da 3 bin kadar DEAŞ'lıyı derdest ettik. Bizimle ilgili ne yazık ki yalan propagandalarla DEAŞ'a karşı tavrımızın olmadığı hep söylendi. Halbuki biz bu mücadelemizi onlarla açık ve net yaptık. Şuanda da bölgede zaten DEAŞ da adeta yok durumunda. Şimdi bir uydurma örgüt ortaya çıkarıldı SDG diye. Bu bir aldatmaca. Bunun da PYD ve YPG'den hiçbir farkı yok. Buna bir çadır terör örgütü de diyebiliriz. Onları gölgeleyen örten bir başka terör örgütü. Bunun PKK ile alakası yok diyorlar. Hepsi de iç içe...

Bölgeyi gerçek sahiplerine teslim etmemiz gerek

Bu seyahatimizde sayın Trump ile bir görüşmemizin olması söz konusu orada da bunları masaya yatıracağız. Çünkü sayın Trump Fırat'ın doğusundan ABD'li askerlerin çekilmesine yönelik bir açıklamayı yapmıştı. Ama bu gerçekleşmedi. Aylar oldu ama uygulamaya gelince bu olmadı. Bu gerçekleri görmemezlikten gelmemiz mümkün değil. Nasıl Afrin'de El Bab'da kendi göbeğimizi kestiysek özellikle Suriye'nin kuzeyinde bizim terör örgütlerinden bölgeyi arındırarak gerçek sahibine teslim etmemiz gerekiyor. 

ArtıK şoför de sigara içemeyecek

Ben yolda görüyorum, takside şoför araç kullanırken sigara içiyorr. Ben bunları görünce uyarıyorum. Bundan sonra yazılı olarak da belirlenecek ve artık şoför de sigara kullanamayacak. Aracı kullanan da yolculuk eden de sigara kullanamayacak.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:27
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD
  3. DEAŞ

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