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Gündem Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 14:08:00 - 2022-09-23 14:10:50

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Rusya'dan fakir ülkelere gübre naklini yapmamız, o ülkeleri ciddi anlamda hareketlendirecektir.

200 ismin üzerinde durmuştuk. Bu 200 ismin hepsi bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bir tanesi Sayın Putin'in ısrarla üzerinde durduğu isimdi, bu ismi Rusya'ya gönderdik. Bu süreci kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizdeki misafirlere de sahip çıkıyoruz.

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