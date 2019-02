Başkan Erdoğan: “28 Şubat, CHP zihniyetidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün 28 Şubat. Postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün yıldönümü. Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir. Bu camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda düzenlenen Erzurum mitinginde konuştu. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen alanı dolduran binlerce Erzurumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 100. yıl dönümüne hazırlandıklarını belirterek, "Unutmayın vatan bir bütündür bölünemez. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Çünkü manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez şiarını tüm dünyaya ilan etmiştik. Ama birileri ne diyor? Bölücü örgütün himayesinde olanlar ne diyor? Kürdistan Kuzey Irak’ta çok seviyorlarsa oraya gitsinler. Benim ülkemde Kürdistan diye bir bölge yok. Böyle bir bölünmeye asla müsaade etmedik ve etmeyiz" diye konuştu.







"Utanç gününün yıldönümü"

Erdoğan, "Bugün 28 Şubat. Postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün yıldönümü. Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir. Bu camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir. Başörtülü kızlarımızı odalarda hesaba çeken rektör yardımcısı hanım CHP’nin milletvekili oldu biliyorsunuz. Daha bize ne anlatıyor bunlar. Bizi aldatamazsınız" diye konuştu.

"Biz bugün Türkiye’nin beka meselesinden bahsettiğimizde bazıları bunu istihza ile karşılıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Türkiye’nin içinden geçtiği dönemin hassasiyetini tüm yönleriyle milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye son 6 yıldır çok yönlü saldırıya maruz kaldı. Bunların hiçbiri tesadüf değildi. Hesapsız kitapsız değildi" dedi.







"Bay Kemal sen darbecisin darbeci"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını söyle sürdürdü:

"Bay Kemal sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes’in ipini çekenlerin zihniyeti neyse sizin zihniyetiniz aynı. İşte şimdi de sen bölücü terör örgütüyle berabersin" diye konuştu.







"Bugün yokluk kuyruğu yok varlık kuyruğu var"

CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu’nun Batman’da yaptığı konuşmaya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün baktım Batman’da konuşuyor. Ne diyor? Domates, biber, patlıcan? Sizin tarihinizde yokluklar kuyruğu vardı bay Kemal. Senin baban da bunu iyi bilir sen de iyi bilirsin. Detayına girmeyeyim. Bugün yokluk kuyruğu yok varlık kuyruğu var. Halkımı sömürmek isteyenlere, simsarlara fırsat vermemek için biz bu adımı attık" diye konuştu.







Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor

Soğuk havaya rağmen meydanı dolduran Erzurumlulara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her fırsatta Dadaşlarla buluşmak bize güç veriyor. Erzurum Asya’nın kapısı, Türkiye’nin tapusu Erzurum. Erzurum medeniyetimizin tarihimin medarı iftiharı Erzurum. Her oğlu Alparslan her kızı Nene Hatun Erzurum. Erzurum Selçuklu’nun, Osmanlı’nın, cumhuriyetin gözbebeği Erzurum. Erzurum mücadelesiyle, tarihimizi yazan türküleriyle, kültürümüzü yaşatan gönül tellerimizi titreten Erzurum. Erzurum kilidi mülki İslam’ın Erzurum. Mevla’ya emanet olsun Erzurum. Bir aylık bir aranın ardından bugün sizleri kar ve tipi altında gönülden selamlıyorum. Milli mücadelemizin ateşi Erzurum’da yakılmıştır. Erzurum Kongresi’nde ne denilmişse Kurtuluş Savaşı’nda o yapılmıştır. 100. yıldönümüne hazırlanıyoruz. İlkemizi bir asır önce buradan haykırmıştık. Manda ve himaye yani vesayet kabul edilemez ilkesini tüm dünyaya ilan etmiştik" dedi.







"Kişi sevdikleriyle beraberdir"

"Kişi sevdiğiyle beraberdir" Hadisi Şerifini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kim kimle kol kola. CHP, HDP sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi. Dördü bir araya gelmişler. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Ya huyundan ya suyundan ya dilinden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak? Onlar gibi olacak. Aynı şekilde İYİ Parti’yle, aynı şekilde HDP’yle. Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı. Nerede başladı? 15 Temmuz’da başladı. Yenikapı ruhuyla yürüyor. Pazara kadar değil mezara kadar. Erzurum 31 Mart’ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz? 31 Mart’ta bir kez daha milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart’ta bir kez daha tevazu samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Gönül belediyeciliği diyor muyuz? Büyükşehir ve tüm ilçelerde Cumhur İttifakı ve AK Parti’li MHP’li adaylarımıza sahip çıkıyor muyuz? Maşallah. Kar boran fırtına benim Dadaşlarımı engellemiyor. İşte yine meydandasınız. Teşekküre geldiğimde inşallah temennim hava daha güzel olur" dedi.

Bugüne kadar Erzurum’a 24 katrilyon lira yatırım yaptıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "110 bin metrekarelik alanda Yakutiye bölgesinde millet bahçesi yapıyoruz. Bin 500 metrekarelik bir de millet kıraathanesi yapacağız. Bin 200 yataklı Erzurum şehir hastanesini de inşallah kuruyoruz. Erzurum şehir hastanesi konforuyla tanışacak. Erzurum’u asla ihmal etmedik etmeyeceğiz. Erzurum’da 10 bin konut projesini tamamladık, hak sahiplerine teslim ettik. Ulaşımda 49 kilometre bölünmüş yolu 557 kilometreye çıkardık. Biz Ferhat’ız sizde şirin. Ferhat’ı Şirin’le kavuşturduk. Erzurum kent içi trafiğini rahatlatmak için tramvay için çalışmalara başladık" diye konuştu.







"Sen İzmir’e su veremiyordun"

Erdoğan, "Bay kemal ne diyor, Ankara’da, İstanbul’da eğer biz belediyeleri alırsak suyu ucuzlatacağız diyor. İzmir sendeydi İzmir’de suyu ucuzlattın mı? Muğla sendeydi suyu ucuzlattın mı? Sen İzmir’e su veremiyordun. DSİ devreye girdi İzmir’e su verdik. Hastanelerle ilgili söylediği yalanlar. SSK Genel Müdürüyken bunlar ölüleri rehin aldılar. Önümüzdeki dönem Erzurum’u inşallah daha büyük hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu.