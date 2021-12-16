Başkan Erdoğan 2022 yeni asgari ücreti açıklıyor

Hükümet kanadından yeni yıla yaklaşılmasıyla birlikte gündeme gelen asgari ücret konusu hakkında yapılan açıklamalar beklentiyi artırdı. 20 yıllık AK Parti iktidarlarında yapılacak en yüksek zam oranı olacağı belirtilen yeni tarife için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi sürerken bu oranın 4 bin TL bandında olması bekleniyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tüm Türkiye'nin beklediği açıklamayı yapıyor.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz.

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